"Славнефть" в 2022 году увеличила добычу нефти на 22%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ПАО "НГК "Славнефть", которая на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти", по итогам 2022 года увеличила добычу нефти на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 12 млн тонн, говорится на сайте компании.

Объемы добычи попутного газа составили 836 млн кубометров (рост на 34,4%)

В 2022 году в результате выполнения комплекса геологоразведочных работ, применения новых технологий в эксплуатационном бурении и перевода открытых запасов углеводородов в промышленные категории AB1C1 "Славнефть" восполнила запасы ресурсной базы на 215,5% (рост на 25,9 млн тонн).

На лицензионных участках компании было введено в эксплуатацию 235 новых добывающих скважин. Проходка в эксплуатационном бурении выросла на 41,1% и достигла 1,12 млн метров.

В 2022 году специалисты пробурили более 222 тыс. м горных пород, что превышает показатель предыдущего года на 12,1%.

"Славнефть" в прошлом году открыла и поставила на баланс Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 5 новых залежей нефти в ХМАО, расположенных на Покамасовском, Северо-Покурском и Южно-Аганском лицензионных участках.

Поиск и разведку месторождений углеводородного сырья на лицензионных участках компании осуществляют входящие в ее состав ООО "Мегион геология" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) и ООО "Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция" (Красноярский край). "Славнефть" и ее дочерние общества владеют лицензиями на поиск, разведку и добычу нефти и газа на 36 участках недр, где расположены 37 нефтегазовых месторождений.

По данным компании, в 2022 году объем переработки нефти на предприятиях "Славнефти" с учетом доли компании в ОАО "Мозырский НПЗ" (42,58%, Белоруссия) составил 17,9 млн тонн. "Славнефть-ЯНОС" (Ярославская область) переработал 14,9 млн тонн, Мозырский НПЗ в доле компании - 3 млн тонн углеводородного сырья.

Производство автомобильных бензинов на заводах "Славнефти" составило 3,2 млн тонн, выпуск дизельного топлива - 4,9 млн тонн.

Так, на "ЯНОСе" было произведено 8,2 млн тонн светлых нефтепродуктов, в том числе 2,3 млн тонн автомобильных бензинов и 3,8 млн тонн ДТ. Мозырский НПЗ в доле компании за отчетный период выпустил 2 млн тонн светлых нефтепродуктов, включая 0,9 млн тонн автобензинов и 1,1 млн тонн дизтоплива.