Годовая чистая прибыль "Славнефти" по МСФО составила 11,82 млрд рублей

Чистая прибыль по РСБУ в 2023 году составила 2,24 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") в 2023 году получила 11,82 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Из них 9,01 млрд руб. относится к акционерам ПАО "НГК "Славнефть"", 2,81 млрд рублей - к доле неконтролирующих акционеров, сообщается в отчете компании.

Из раскрытой отчетности исключена, среди прочего, информация о прочем совокупном доходе. В результате, вместо классического параметра "итого совокупный доход, относящийся к..." в документе приведена только "чистая прибыль, относящаяся к...".

На протяжении года показатели прибыли "Славнефти" по МСФО ("итого совокупный доход/расход" и "прибыль/убыток за период", приводимые в промежуточной отчетности - ИФ) были нестабильными. В первом квартале 2023 года компания получила убыток в размере 2,426 млрд рублей, во втором квартале - 82 млн рублей прибыли, в третьем - 14,4 млрд рублей прибыли.

Консолидированная выручка "Славнефти" в 2023 году составила 394,65 млрд рублей, операционные расходы и затраты - 348,24 млрд рублей. Операционная прибыль - 47,91 млрд рублей.

"Сравнительная информация за 2022 год не представлена в настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности, поскольку такая информация является чувствительной", - говорится в пояснениях. Компания не публиковала отчеты по МСФО полтора года в соответствии со специальным постановлением правительства, которое позволяет эмитентам не раскрывать отчетность по РСБУ и МСФО, если они видят для себя санкционные риски.

По российским стандартам бухучета головная компания - ПАО "НГК "Славнефть"" - получила 2,237 млрд рублей чистой прибыли, что в 4,2 раза больше показателя 2022 года. Выручка компании выросла на 40%, до 25,99 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 29,3%, до 22,18 млрд рублей, в результате чего валовая прибыль составила 3,81 млрд рублей (рост в 2,6 раза).