Ветрогенерация в Европе достигла максимума за два месяца

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе упала за понедельник на 8% из-за сильного ветра и высоких показателей выработки электроэнергии ветроэнергетическими установками.

В понедельник ветропарки обеспечили треть европейского энергобаланса - это максимальное значение с 15 января текущего года. При этом Дания полностью обеспечила себя энергией за счет ветра - ветрогенерация обеспечила 113% ее потребностей в энергии. В Германии доля ветра в энергобалансе достигла 66%.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. В выходные заявка снижалась до 40 млн куб. м, в понедельник восстановилась до 41,6 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 14 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Сильная выработка ветроэнергетических установок скорректировала цены на газ. Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $546 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $509; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $471.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 19% потребностей региона, сообщает ассоциация WindEurope. За понедельник их вклад вырос до 33,2%.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 56,5% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 12 марта запасы сократились на 0,15 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 60-процентную загрузку (статистику портит остановка французских терминалов из-за забастовки).

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Теплая погода сократила расходование газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы снизились на 2,4 млрд куб. м - это заметно меньше, чем обычно тратится в это время.

Текущий уровень запасов составляет 42%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.