Евросоюз увеличил расход газа из ПХГ и сгладил удар забастовки на СПГ-терминалах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европа резко увеличила изъятие газа из своих подземных хранилищ, чтобы компенсировать негативный эффект от остановки терминалов по приему сжиженного природного газа во Франции.

Протестуя против пенсионной реформы, профсоюзы остановили все четыре французских терминала по приему СПГ. Франция – крупнейший в Европе потребитель СПГ – на нее приходится 27% всего импорта в регион. За первые пять дней марта местные терминалы отправляли в газотранспортную систему по 117 млн куб. м газа в сутки.

Для компенсации остановки приемных терминалов французские операторы резко увеличили расход газа из подземных хранилищ. Статистика показывает, что у отрасли также остается значительный задел по мощности ПХГ для наращивания поставок на рынок. Однако у Франции на сегодня едва ли не самые низкие запасы газа по ЕС – всего 35% от мощности хранилищ.

Забастовочный кризис повлиял на темпы расходования газа по всему Евросоюзу – изъятия вышли на максимальный уровень за весь текущий сезон отбора.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на среду была 41,5 млн куб. м в сутки. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Остановка регазификационных терминалов во Франции не повлияла на котировки газа в Европе. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $473 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $496; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $465.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за минувшую неделю обеспечила 13% потребностей региона, сообщает ассоциация WindEurope. Зав первые три дня текущей недели их вклад составил 15%.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 57,78% – это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 7 марта запасы сократились на 0,78 процентного пункта – это максимальное значение за весь текущий отопительный сезон.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 70-процентную загрузку.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Теплая погода сократила расходование газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы снизились на 2,3 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем обычно тратится в это время.

Текущий уровень запасов составляет 44%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.