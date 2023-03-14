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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

РФ за пять лет увеличила экспорт продукции АПК в Индию почти в пять раз

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году экспортировала в Индию продукции АПК почти на $800 млн, что почти в пять раз превышает показатель за предыдущие пять лет. Об этом сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на пленарной сессии "Экспортный потенциал Российской Федерации для поставок на рынок Индии". Сессия прошла в рамках российско-индийской деловой миссии в Нью-Дели во вторник.

"Основу наших поставок в Индию составляет подсолнечное масло. Второе место занимает соевое масло, - сказал он. - Именно они обладают наибольшим потенциалом для увеличения поставок из России в Индию. Такой же потенциал и у зернобобовых культур".

Как считает Краснов, при органическом росте спроса на подсолнечное масло и планомерном наращивании присутствия российских компаний на индийском рынке доля РФ в импорте подсолнечного масла в среднесрочной перспективе может превысить 800 тыс. тонн более чем на $1 млрд.

Как сообщалось, в 2022 году РФ поставила в Индию 558,5 тыс. тонн растительного масла на $908,8 млн, что соответственно в 2,4 и в 2,9 раза больше, чем в 2021 году. Российские растительные масла заняли 4,3% рынка Индии.

По словам Краснова, РФ также может обеспечить индийских потребителей ячменем, кондитерскими изделиями, напитками. "В случае открытия индийского рынка мы готовы также поставлять мясную и рыбную продукцию", - добавил он.

Глава центра подчеркнул, что темпы роста российского аграрного экспорта – самые высокие в мире. В 2022 году РФ экспортировала продукцию АПК почти в 160 стран мира.

По данным ФТС, в 2022 году экспорт продукции АПК составил $41,3 млрд, что на 14,8% больше, чем в 2021 году ($35,97 млрд).

Индия
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