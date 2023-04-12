РФ в 2022 году поставляла продукцию АПК в 160 стран мира

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году поставляла продукцию АПК в 160 стран мира. Причем 67,5% экспорта обеспечили топ-10 российских регионов, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе "Аграрный экспорт регионов России".

Напомнив, что в 2022 году РФ экспортировала продукции АПК на $41,6 млрд (рост на 12,2% к 2021 году), авторы обзора уточняют, что на первое место среди ведущих импортеров российской сельхозпродукции вышел Китай ($5,1 млрд), на второе - Турция ($5,1 млрд). Далее следуют Казахстан ($3,4 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и республика Корея ($2,3 млрд).

Наибольшую долю в стоимостном объеме по итогам 2022 года традиционно занимает экспорт зерновых - 32,3%. Далее следуют масложировая продукция (21,9%) и прочая продукция АПК (14,6%), рыба и морепродукты (14,2%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (12,7%). По сравнению с 2021 годом наибольший рост экспортной выручки наблюдается по продукции масложировой (на 24,7%) и зерновой (на 17,6%) отраслей.

Согласно обзору, совокупный среднегодовой темп роста экспорта продукции АПК РФ в период с 2018 по 2022 годы составил порядка 13%. Наибольший темп продемонстрировали масложировая (на 30%) и мясомолочная отрасли (на 29%). Так, экспорт льняного масла вырос с $0,4 млн в 2018 году до $10 млн в 2022 году, баранины - с $1,3 млн до $4,3 млн, продуктов перемола - с $238 млн до $566,5 млн, подсолнечника - с $62,3 млн до $128,8 млн, ржи - с $21,1 млн до $37,1 млн.

Как сообщается в обзоре, в прошлом году 67,5% общероссийского аграрного экспорта ($28,1 млрд) обеспечили 10 регионов. В 2021 году этот показатель составлял 68,2%. В 2022 году пятерка лидеров не изменилась: Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. Так, Ростовская область экспортировала продукции АПК на $7,3 млрд (18% от общего объема). В структуре экспорта порядка 60% выручки пришлось на пшеницу и около 16% - на подсолнечное масло.

Экспортные отгрузки продукции АПК Москвы по итогам 2022 года составили $6 млрд (15%), что на 53,5% выше уровня предыдущего года. Основа экспорта - 63% против 52% в 2021 году - это зерновые культуры. Это обеспечено, главным образом, за счет регистрации на территории Москвы крупнейших зерновых трейдеров, поясняется в обзоре. Краснодарский край экспортировал продукции АПК на $3,5 млрд (8%). Структура экспорта постепенно диверсифицируется: доля основного продукта - пшеницы сократилась на 8 п.п., до 45% от общего объема экспорта АПК региона. В то же время более чем в три раза выросли отгрузки рапсового масла в Китай (со $167 млн в 2021 году до $536 млн в 2022 году).

Приморский край в 2022 году экспортировал продукции АПК на $2,6 млрд (6%). Регион традиционно специализируется на поставках рыбной продукции: в структуре экспорта на нее пришлось около 69%. Активно развивается и экспорт сои. Экспорт из Калининградской области в прошлом году составил $2,1 млрд (5%). Ключевая экспортная отрасль региона - масложировая, на нее в прошлом году пришлось 64% поставок. При этом существенно вырос экспорт семян рапса в Белоруссию.