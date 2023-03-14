Fitch повысило прогнозы цен на медь, никель, желруду, золото и коксующийся уголь
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
Повышение прогнозов для цен на медь обусловлено ожиданиями напряженной ситуации на мировом рынке. Открытие экономики Китая приведет к росту спроса в ближайшее время, поскольку на эту страну приходится около 55% мирового потребления рафинированной меди. Кроме того, в средне- и долгосрочной перспективе спрос будет поддерживаться за счет энергоперехода. При этом предложение металла может быть ограниченным из-за таких факторов, как ухудшение производительности рудников в Чили и политические протесты в Перу.
"Мы повысили прогноз цен на железную руду на 2023-2025 годы в связи с тем, что более высокий спрос со стороны сталелитейного сектора Европы, Северной Америки и ряда стран Азии компенсирует постепенное сокращение производства стали в Китае, - отмечается в сообщении агентства. - Проблемы с поставками железной руды в Бразилии, ЮАР и на Украине окажут поддержку ценам в краткосрочной и среднесрочной перспективе".
Аналитики Fitch сохранили оценки для стоимости алюминия на прежнем уровне, за исключением 2025 года. "CRU прогнозирует, что мировые запасы алюминия останутся на уровне около 50 дней в ближайшие годы, что указывает на равновесие рынка", - говорится в отчете.
По данным CRU, восстановление спроса со стороны Китая на фоне снижения производства в Перу должно сократить профицит цинка на мировом рынке до 100 тысяч тонн в 2023 году с 420 тысяч тонн в прошлом году. В результате Fitch пересмотрело прогноз цен на этот металл на текущий год.
Повышение оценок стоимости золота в 2023-2025 годах "отражает инвестиционный статус металла в свете сохраняющейся геополитической напряженности и опасений по поводу экономического роста, а также устойчивость цен, несмотря на повышение процентных ставок", сообщается в обзоре агентства.
Пересмотр в сторону увеличения прогноза цен на никель обусловлен, в том числе, восстановлением производства нержавеющей стали в КНР.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2022г
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|2026г
|долгосроч.
|прогноз
|-
|факт.
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|новый
|старый
|новый
|никель
|25758
|20000
|22000
|17000
|19000
|15000
|17000
|15000
|15000
|15000
|медь
|8805
|8000
|8800
|7500
|8000
|7500
|8000
|7000
|7000
|7000
|цинк
|3527
|2800
|3000
|2500
|2500
|2200
|2200
|2100
|2100
|2100
|алюминий
|2708
|2500
|2500
|2500
|2500
|2250
|2500
|2000
|2000
|2000
|железная руда, Китай
|120
|85
|100
|75
|85
|70
|75
|70
|70
|70
|золото, $ за унцию
|1800
|1600
|1700
|1400
|1600
|1300
|1600
|1300
|1300
|1300
|коксующийся уголь
|370
|200
|220
|140
|150
|140
|150
|140
|140
|140
|энергетический уголь, Австралия
|257
|220
|190
|90
|90
|83
|83
|63
|63
|63
|энергетический уголь, Китай
|186
|139
|139
|100
|100
|93
|93
|78
|78
|78