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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Fitch повысило прогнозы цен на медь, никель, желруду, золото и коксующийся уголь

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Повышение прогнозов для цен на медь обусловлено ожиданиями напряженной ситуации на мировом рынке. Открытие экономики Китая приведет к росту спроса в ближайшее время, поскольку на эту страну приходится около 55% мирового потребления рафинированной меди. Кроме того, в средне- и долгосрочной перспективе спрос будет поддерживаться за счет энергоперехода. При этом предложение металла может быть ограниченным из-за таких факторов, как ухудшение производительности рудников в Чили и политические протесты в Перу.

"Мы повысили прогноз цен на железную руду на 2023-2025 годы в связи с тем, что более высокий спрос со стороны сталелитейного сектора Европы, Северной Америки и ряда стран Азии компенсирует постепенное сокращение производства стали в Китае, - отмечается в сообщении агентства. - Проблемы с поставками железной руды в Бразилии, ЮАР и на Украине окажут поддержку ценам в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Аналитики Fitch сохранили оценки для стоимости алюминия на прежнем уровне, за исключением 2025 года. "CRU прогнозирует, что мировые запасы алюминия останутся на уровне около 50 дней в ближайшие годы, что указывает на равновесие рынка", - говорится в отчете.

По данным CRU, восстановление спроса со стороны Китая на фоне снижения производства в Перу должно сократить профицит цинка на мировом рынке до 100 тысяч тонн в 2023 году с 420 тысяч тонн в прошлом году. В результате Fitch пересмотрело прогноз цен на этот металл на текущий год.

Повышение оценок стоимости золота в 2023-2025 годах "отражает инвестиционный статус металла в свете сохраняющейся геополитической напряженности и опасений по поводу экономического роста, а также устойчивость цен, несмотря на повышение процентных ставок", сообщается в обзоре агентства.

Пересмотр в сторону увеличения прогноза цен на никель обусловлен, в том числе, восстановлением производства нержавеющей стали в КНР.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

Сырье: 2022г 2023г 2023г 2024г 2024г 2025г 2025г 2026г долгосроч. прогноз
- факт. старый новый старый новый старый новый новый старый новый
никель 25758 20000 22000 17000 19000 15000 17000 15000 15000 15000
медь 8805 8000 8800 7500 8000 7500 8000 7000 7000 7000
цинк 3527 2800 3000 2500 2500 2200 2200 2100 2100 2100
алюминий 2708 2500 2500 2500 2500 2250 2500 2000 2000 2000
железная руда, Китай 120 85 100 75 85 70 75 70 70 70
золото, $ за унцию 1800 1600 1700 1400 1600 1300 1600 1300 1300 1300
коксующийся уголь 370 200 220 140 150 140 150 140 140 140
энергетический уголь, Австралия 257 220 190 90 90 83 83 63 63 63
энергетический уголь, Китай 186 139 139 100 100 93 93 78 78 78

Fitch Чили Перу. Китай
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