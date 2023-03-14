Fitch повысило прогнозы цен на медь, никель, желруду, золото и коксующийся уголь

Повышение прогнозов для цен на медь обусловлено ожиданиями напряженной ситуации на мировом рынке. Открытие экономики Китая приведет к росту спроса в ближайшее время, поскольку на эту страну приходится около 55% мирового потребления рафинированной меди. Кроме того, в средне- и долгосрочной перспективе спрос будет поддерживаться за счет энергоперехода. При этом предложение металла может быть ограниченным из-за таких факторов, как ухудшение производительности рудников в Чили и политические протесты в Перу.

"Мы повысили прогноз цен на железную руду на 2023-2025 годы в связи с тем, что более высокий спрос со стороны сталелитейного сектора Европы, Северной Америки и ряда стран Азии компенсирует постепенное сокращение производства стали в Китае, - отмечается в сообщении агентства. - Проблемы с поставками железной руды в Бразилии, ЮАР и на Украине окажут поддержку ценам в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Аналитики Fitch сохранили оценки для стоимости алюминия на прежнем уровне, за исключением 2025 года. "CRU прогнозирует, что мировые запасы алюминия останутся на уровне около 50 дней в ближайшие годы, что указывает на равновесие рынка", - говорится в отчете.

По данным CRU, восстановление спроса со стороны Китая на фоне снижения производства в Перу должно сократить профицит цинка на мировом рынке до 100 тысяч тонн в 2023 году с 420 тысяч тонн в прошлом году. В результате Fitch пересмотрело прогноз цен на этот металл на текущий год.

Повышение оценок стоимости золота в 2023-2025 годах "отражает инвестиционный статус металла в свете сохраняющейся геополитической напряженности и опасений по поводу экономического роста, а также устойчивость цен, несмотря на повышение процентных ставок", сообщается в обзоре агентства.

Пересмотр в сторону увеличения прогноза цен на никель обусловлен, в том числе, восстановлением производства нержавеющей стали в КНР.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):