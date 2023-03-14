При опросе 53% страховых брокеров высказались против отмены лицензирования в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Опрос, проведенный Ассоциацией профессиональных страховых брокеров (АПСБ) показал, что 53% российских страховых брокеров не поддерживают предложение отменить лицензирование, сообщила пресс-служба АПСБ.

Банк России в 2022 году предложил отменить выдачу лицензий страховым брокерам. Опрос показал, что безоговорочно эту идею поддерживают только 12% брокеров.

Остальные согласны на отмену лицензирования при условии обязательности членства в СРО (АПСБ). При этом если лицензирование страховых брокеров все же будет отменено, то 47% намерены сохранить членство в АПСБ, точно выйдут из АПСБ только 18% опрошенных, остальные будут решать в зависимости от того, каким образом будет изменено законодательство.

Если надзор со стороны регулятора, наоборот, усилится, безоговорочно отказаться от лицензии готовы лишь 18% страховых брокеров.

Среди основных пожеланий по изменениям, которые могли бы произойти в работе страховых брокеров в 2023 году, респонденты традиционно назвали снижение регуляторной нагрузки, в частности - выравнивание нагрузки для посредников-юрлиц и страховых брокеров.

Всего на конец 2022 года на страховом рынке России работали 56 страховых брокеров (годом ранее их насчитывалось 57).