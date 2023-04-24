Ассоциация страховых брокеров назвала последствия возможного решения об отмене лицензирования

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Если Банк России решит отменить лицензирование для страховых брокеров, около двух десятков компаний из этой категории могут перейти в категорию страховых агентов, ожидает глава совета "Ассоциации профессиональных страховых брокеров" Катерина Якунина. Ее прогноз приводит пресс-служба ассоциации.

Одновременно, по ее оценке, "примерно такое же количество страховых посредников станут членами АПСБ, чтобы получить преимущества, которые дает наименование "страховой брокер". Данный сценарий, добавила она, возможен "в случае замены лицензирования страховых брокеров на обязательное членство в АПСБ".

В итоге даже если ЦБ решит ввести упрощенный порядок регулирования деятельности страховых брокеров, их количество на рынке, "скорее всего, останется неизменным", констатировала Якунина.

АПСБ ранее сообщала, что между профессиональным сообществом страховых брокеров и регулятором продолжается "конструктивный диалог о возможной замене лицензирования страховых брокеров их членством в АПСБ. Цель такого изменения - снизить регуляторную нагрузку на страховых брокеров, сообразуясь со сферой их деятельности, размерами и возможностями, и не ухудшить при этом качество надзора".

Как объяснили агентству в ассоциации, сейчас "Банк России не выдает новые лицензии страховым брокерам в связи с отсутствием заявлений от них, что в свою очередь вызвано продолжающейся дискуссией по вопросу о возможной отмене лицензирования для этой категории субъектов страхового рынка".

По данным ЦБ, количество страховых брокеров в стране остается неизменным более полугода - с октября 2022 года 57 российских компаний имеют лицензии страховых брокеров.

Вклад страховых брокеров в общероссийских сборах страховых компаний увеличивается: "Так, несмотря на то, что в целом в 2022 году страховой рынок стагнировал (прирост общих сборов составил 0,5% к уровню 2021 года - ИФ), сборы страховщиков через страховых брокеров, по данным регулятора, в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 20% (с 75,8 млрд до 90,8 млрд рублей)".

Вопрос о возможной отмене лицензирования для страховых брокеров впервые был поднят ЦБ еще в прошлом году, но решение не принято. В настоящее время ведутся консультации с участниками рынка.

Сценарий отмены лицензирования для страховых брокеров предполагает внесение изменений в закон об организации страхового дела в России. В настоящее время брокеры сдают отчетность центробанку, как и страховщики, но они объединены в саморегулируемую организацию (АПСБ), исполняют принятые ею общие для всех игроков профстандарты.

В начале дискуссии в прошлом году противники отмены лицензирования - в основном крупные брокеры - в ходе обсуждений высказывали опасения, связанные с потерей прозрачности сегмента при ослаблении контроля ЦБ (именно поэтому АПСБ настаивает на сохранении механизма саморегулирования и обязательного членства в ассоциации, на соблюдении профстандартов - ИФ). Одновременно небольшие игроки-брокеры приветствовали такую инициативу ЦБ на страховом рынке, усматривая в ней снижение регуляторной нагрузки и собственных затрат.