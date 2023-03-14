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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Годовая инфляция в США в феврале замедлилась до 6%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 6% в годовом измерении, сообщило Министерство труда страны.

Таким образом, годовая инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и теперь находится на самом низком уровне с сентября 2021 года.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics и MarketWatch.

Рост цен на энергоносители в феврале замедлился до 5,2% с 8,7% в январе, в том числе бензин подешевел на 2% (месяцем ранее он подорожал на 1,5%). При этом подорожание электроэнергии ускорилось до 12,9% с 11,9%.

Цены на продукты питания в феврале поднялись на 9,5% после повышения на 10,1% месяцем ранее. Подержанные автомобили подешевели на 13,6% (в январе их цена упала на 11,6%).

Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца (в январе рост составлял 0,5%). Опрошенные The Wall Street Journal эксперты также прогнозировали повышение на 0,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном (самый значительный подъем с сентября 2022 года). Рост первого показателя совпал с прогнозом экспертов, при этом ожидался подъем второго показателя на 0,4%. В январе они увеличились на 5,6% за год и 0,4% за месяц.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 21-22 марта.

США CPI Минтруда ФРС
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