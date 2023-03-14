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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Инвесткомпания Apollo купит химическую Univar за $8,1 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Инвестфирма Apollo Global Management договорилась о покупке химической компании Univar Solutions за $8,1 млрд с учетом долга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено уже 14 марта.

Apollo предложила заплатить по $36,15 за акцию Univar. На закрытие торгов в понедельник бумаги химической компании стоили $31,17.

Котировки акций Univar взлетели на 12,5% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последний год снизилась на 3,1% (до $5,1 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился на 9,5%.

США Apollo Univar
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