Акционеры Univar одобрили продажу химкомпании инвестфирме Apollo за $8,1 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Univar Solutions одобрили продажу компании, занимающейся поставками химической продукции, инвестиционной фирме Apollo Global Management за $8,1 млрд с учетом долга.

Как сообщила пресс-служба Univar, за эту сделку проголосовали около 94% акционеров.

Планируется, что сделка, о которой было объявлено в марте, будет закрыта во втором полугодии 2023 года.

Apollo заплатит по $36,15 за акцию Univar, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. На закрытие торгов во вторник бумаги химкомпании стоили $35,66.

Рыночная стоимость Univar за последний год выросла на 12,2% (до $5,6 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 3%.