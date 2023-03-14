Blackstone купит разработчика ПО Cvent за $4,6 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Blackstone достигла соглашения о покупке разработчика программного обеспечения Cvent Holding Corp. за $4,6 млрд.

Акционеры Cvent получат по $8,5 за каждую акцию, говорится в пресс-релизе компании. Это представляет собой премию в 52% к средневзвешенной цене за 90 дней до 30 января, когда в СМИ появились первые новости о возможной сделке.

На закрытие торгов в понедельник акции Cvent стоили $7,4.

Совет директоров Cvent единогласно поддержал сделку. Завершить ее планируется в середине 2023 года, когда ее одобрят акционеры компании и регуляторы.

Cvent разрабатывает ПО для поиска площадок и проведения различных мероприятий, число его клиентов составляет около 22 тыс. Компания была создана в 1999 году и с того времени помогла в организации более 5 млн мероприятий, насчитывая в своей базе свыше 302 тыс. гостиниц и других мест для их проведения.

Котировки акций Cvent взлетели на 12,3% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последний год повысилась почти на 25% (до $3,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite уменьшился на 12%.