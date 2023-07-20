Объем активов под управлением Blackstone впервые превысил $1 трлн

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, зафиксировала 6%-й рост объема активов под управлением во втором квартале 2023 года, этот показатель впервые превысил $1 трлн.

Как говорится в пресс-релизе Blackstone, объем активов под управлением на конец июня составлял $1,001 трлн по сравнению с $940,8 млрд годом ранее.

Размер активов, приносящих процентный доход, под управлением компании вырос на 7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, до $731,145 млрд. Однако он был чуть ниже, чем в первом квартале текущего года ($731,973 млрд).

Прибыль Blackstone, распределяемая между акционерами (distributable earnings), в апреле-июне упала на 39%, до $1,21 млрд по сравнению с $1,99 млрд за аналогичный период предыдущего года, говорится в ее пресс-релизе.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,93 с $1,49, немного превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, ожидавших ее на уровне $0,92 на акцию.

Blackstone поставила себе целью добиться увеличения объема активов под управлением до $1 трлн к 2026 году еще в 2018 году, когда этот показатель составлял $439 млрд, отмечает Barron's.

По итогам второго квартала компания выплатит дивиденды в размере $0,79 на акцию по сравнению с $0,82 на акцию, перечисленными акционерам за первый квартал.

С начала года капитализация Blackstone выросла на 45,5%.