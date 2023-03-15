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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

H&M сообщила о росте квартальной прибыли на 12%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в первом квартале 2023 финансового года (декабрь-февраль) увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Выручка H&M за отчетный период выросла на 12% в годовом выражении и составила 54,87 млрд шведских крон ($5,24 млрд). В нацвалюте показатель вырос на 3%. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали выручку на уровне 54,34 млрд крон.

Без учета операций в России, Белоруссии и Украине H&M увеличила продажи в минувшем квартале на 16% (7% в нацвалюте). Компания свернула операции в РФ в течение четвертого финквартала прошлого года.

Окончательная отчетность компании будет обнародована 30 марта.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Hennes & Mauritz H&M Швеция
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