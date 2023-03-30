H&M увеличил квартальную чистую прибыль в 2,5 раза, лучше прогноза

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в первом квартале 2023 финансового года (декабрь-февраль) увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, что превзошло ожидания аналитиков.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила 541 млн шведских крон ($52 млн) по сравнению с 217 млн крон за сопоставимый период годом ранее.

Выручка увеличилась на 12% и составила 54,87 млрд шведских крон. В нацвалюте показатель вырос на 3%.

За последние три месяца капитализация H&M увеличилась на 7,5% (до 202 млрд крон), в то время как фондовый индекс OMX Stockholm прибавил 4,6%.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.