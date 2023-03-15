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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Минэнерго РФ ожидает "небольшого роста" поставок угля в АТР в этом году

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Экспорт угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в этом году ожидается немного больше уровня 2022 года, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.

"Экспорт угля в страны АТР в 2022 году составил чуть более 140 млн тонн, в 2023 году ожидаем небольшой рост", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика" отмечал, что рассчитывает, "что к 2030 году экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в 1,5-2 раза".

Министр энергетики Николай Шульгинов в среду сообщил, что объем добычи угля в России в этом году может сохраниться на достигнутом в 2022 году уровне.

С 10 августа 2022 года в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

После вступления в силу эмбарго ЕС на импорт угля из РФ, а также прекращения поставок на Украину для порядка трети российского экспорта угля необходимо искать новые рынки сбыта, говорил Мочальников на Российской энергетической неделе (РЭН-2022).

Минэнерго РФ АТР
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