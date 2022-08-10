Эмбарго ЕС и Великобритании на поставки угля из РФ вступит в силу 10 августа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России вступает в силу со среды, 10 августа.

Также запрет на импорт угля из РФ с 10 августа вводит Великобритания.

Эмбарго на поставки угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкции в отношении РФ. "Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твердых ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года", - отмечалось в документе ЕС.

Согласно пресс-релизу ЕС, ежегодный объем импорта угля в страны союза составляет 8 млрд евро (на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы).

Добыча угля в России за шесть месяца этого года примерно соответствует уровню прошлого года, сообщал в середине июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Минэнерго сообщало, что в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча угля в РФ по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 года, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

Российские власти говорили о возможности перенаправить экспорт угля через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что объемы вывоза угля из РФ немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада.

В 2021 г. экспорт угля из РФ составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Это чуть более половины всего импорта угля в ЕС. Сколько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн тонн, +38%).

В феврале Минэнерго РФ заявляло о разработке межправсоглашения с Китаем об увеличении поставок до 100 млн тонн в ближайшие 4-5 лет. Также на "Российской энергетической неделе - 2021" был подписан меморандум об увеличении поставок в Индию с 8 млн до 40 млн тонн.