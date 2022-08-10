Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Эмбарго ЕС и Великобритании на поставки угля из РФ вступит в силу 10 августа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России вступает в силу со среды, 10 августа.

Также запрет на импорт угля из РФ с 10 августа вводит Великобритания.

Эмбарго на поставки угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкции в отношении РФ. "Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твердых ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года", - отмечалось в документе ЕС.

Согласно пресс-релизу ЕС, ежегодный объем импорта угля в страны союза составляет 8 млрд евро (на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы).

Добыча угля в России за шесть месяца этого года примерно соответствует уровню прошлого года, сообщал в середине июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Минэнерго сообщало, что в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча угля в РФ по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 года, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

Российские власти говорили о возможности перенаправить экспорт угля через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что объемы вывоза угля из РФ немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада.

В 2021 г. экспорт угля из РФ составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Это чуть более половины всего импорта угля в ЕС. Сколько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн тонн, +38%).

В феврале Минэнерго РФ заявляло о разработке межправсоглашения с Китаем об увеличении поставок до 100 млн тонн в ближайшие 4-5 лет. Также на "Российской энергетической неделе - 2021" был подписан меморандум об увеличении поставок в Индию с 8 млн до 40 млн тонн.

Россия Евросоюз Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из 31 района Молдавии

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });