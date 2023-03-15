TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО втрое - до 20,8 млрд рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО в три раза - до 20,8 млрд рублей по сравнению с 63,4 млрд рублей в 2021 году, следует из отчета группы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2022 года составила 10,1 млрд рублей. Таким образом, в четвертом квартале она достигла 10,7 млрд рублей (в четвертом квартале 2021 года - 16,6 млрд рублей).

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2022 году вырос на 8,6% - до 144 млрд рублей, после вычета резервов снизился на 31,1% - до 76,4 млрд рублей.

Расходы группы на резервы по кредитам в 2022 году составили 65,4 млрд рублей, что в 3 раза больше расходов за 2021 год (21,7 млрд рублей).

Кредитный портфель группы после вычета резервов в 2022 году практически не изменился и составил 606,5 млрд рублей.

Объем резервов в 2022 году вырос на 61,6% - до 125,7 млрд рублей.