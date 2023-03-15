Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО втрое - до 20,8 млрд рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО в три раза - до 20,8 млрд рублей по сравнению с 63,4 млрд рублей в 2021 году, следует из отчета группы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2022 года составила 10,1 млрд рублей. Таким образом, в четвертом квартале она достигла 10,7 млрд рублей (в четвертом квартале 2021 года - 16,6 млрд рублей).

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2022 году вырос на 8,6% - до 144 млрд рублей, после вычета резервов снизился на 31,1% - до 76,4 млрд рублей.

Расходы группы на резервы по кредитам в 2022 году составили 65,4 млрд рублей, что в 3 раза больше расходов за 2021 год (21,7 млрд рублей).

Кредитный портфель группы после вычета резервов в 2022 году практически не изменился и составил 606,5 млрд рублей.

Объем резервов в 2022 году вырос на 61,6% - до 125,7 млрд рублей.

TCS Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть рухнули до минимума с конца 2021 года

RBI изучает возможность обмена российских активов на активы европейской "дочки" Сбербанка

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Газпромбанк предупредил о проблемах с мобильным приложением из-за технических работ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });