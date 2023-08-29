TCS Group во II квартале увеличила чистую прибыль по МСФО до 20,4 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") во втором квартале 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО до 20,4 млрд рублей, следует из отчета группы.

Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, согласно которому чистая прибыль группы во II квартале текущего года ожидалась на уровне 16,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль TCS Group в первом квартале 2023 года составила 16,2 млрд рублей. Чистая прибыль группы в I полугодии текущего года выросла до 36,6 млрд рублей.

TCS Group в I полугодии 2022 года получила чистую прибыль в размере 4,5 млрд рублей, во II квартале прошлого года - 3 млрд рублей.

Расходы группы на резервы в I полугодии 2023 года сократились на 26,3% - до 23,3 млрд рублей (против 31,5 млрд рублей за январь-июнь прошлого года), во втором квартале - на 10,2% и составили почти 11 млрд рублей (12,2 млрд рублей за II квартал 2022 года).

Новость дополняется