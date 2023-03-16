VK в IV квартале нарастила выручку на 19,5% до 31,7 млрд рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% – до 31,7 млрд рублей. Об этом говорится в ее финансовом отчете.

Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA – в 6,2 млрд рублей.

В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 8,9%, до 20 млрд рублей.