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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Квартальная выручка VK выросла на 33,5% - до 29,98 млрд рублей, выше прогноза

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Выручка интернет-холдинга VK во II квартале увеличилась на 33,5% и составила 29,98 млрд рублей, сообщила компания. Результат оказался чуть выше консенсус-прогноза, по которому выручка ожидалась в размере 29,45 млрд рублей.

По итогам I полугодия выручка VK увеличилась на 36% - до 57,3 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA за этот же период составил 3,9 млрд рублей, рентабельность по данному показателю - 6,8%.

Результат по выручке оказался выше консенсус-прогноза, по которому выручка ожидалась в размере 56,7 млрд рублей. Показатель скорректированной EBITDA сложился на уровне ниже прогноза (6,3 млрд рублей).

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