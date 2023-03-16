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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Скорректированная EBITDA Polymetal по итогам 2022 года снизилась на 31%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год, сообщила компания.

Решение принято "для сохранения стратегической и операционной гибкости компании в крайне нестабильной и сложной обстановке" с учетом уровня долговой нагрузки компании и "существенного влияния внешних факторов". Соотношение чистого долга Polymetal к скорректированной EBITDA на конец 2022 года составило 2,35х, что значительно выше целевого уровня 1,5х.

Скорректированная EBITDA Polymetal по итогам 2022 года снизилась на 31% на фоне роста затрат и снижения цен на металлы и составила $1,017 млрд, сообщила компания. Это соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса".

Скорректированная чистая прибыль Polymetal снизилась вдвое, до $440 млн. В результате снижения EBITDA и признания неденежных расходов, связанных с обесценением, на $653 млн, компания получила чистый убыток $288 млн против прибыли годом ранее.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal
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