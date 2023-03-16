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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Polymetal не обсуждает продажу действующих активов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Polymetal не ведет переговоры о продаже действующих предприятий, заверил инвесторов на телеконференции глава компании Виталий Несис.

"Я бы хотел подчеркнуть, что мы не ведем переговоры о продаже какого-либо из действующих предприятий, принадлежащих Polymetal. Разумеется, мы планируем продолжать работать с тем же портфелем действующих активов, что у нас есть сейчас", - заявил он.

При этом ранее, говоря о редомициляции, менеджмент Polymetal отмечал, что она облегчит компании в числе прочего сделки M&A, если речь будет идти, например, о выходе из неключевых активов.

Ранее "Коммерсантъ" писал со ссылкой на свои источники, что структуры Владислава Свиблова и УГМК интересуются приобретением части российских активов Polymetal.

Источники "Интерфакса" говорили, что может быть три группы потенциальных интересантов.

В любом случае статус Джерси как "недружественной" юрисдикции затрудняет для Polymetal сделки M&A. Возможность совершать корпоративные действия разблокирует для компании "переезд" в "дружественную" юрисдикцию.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Виталий Несис
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