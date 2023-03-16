Россияне стали чаще обращаться к туроператорам и больше тратить на поездки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году российские туристы стали больше тратить на турпоездки и по России, и за рубеж, сообщила на туристической выставке MITT исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В 2023 году мы видим увеличение расходов на поездки как внутри страны, так и за рубеж. Не потому, что туристы готовы потратить последнее, лишь бы отдохнуть, а потому что произошло повышение цен на отдых во всех сегментах. В разном диапазоне - от 5 до 15%, в некоторых случаях до 30%, но это автоматически привело к увеличению среднего чека и расходов потребителей", - сказала она.

"Как никогда важна транспортная составляющая - на зарубежных направлениях массовый дефицит, что влияет на цену. На внутренних у нас есть города, популярные в предыдущие годы, с которыми закрыто авиасообщение. Там есть дефицит перевозки и доля транспортной составляющей, ее значимость очень возросла. Она влияет на цену, потоки, потребительское поведение", - добавила Ломидзе.

Сокращение глубины продаж

Среди других важных трендов в туризме она отметила сокращение глубины продаж, хотя и не во всех сегментах.

"Есть общие вещи. Это сократившаяся глубина продаж в сегменте бюджетном и среднем ценовом и очень хорошая глубина продаж в премиальном сегменте. Это парадоксальная картина, которая подчеркивает разрыв между разными категориями туристов и говорит о разной модели поведения в зависимости от их доходов и возможности реализовать свои планы на отдых", - сказала исполнительный директор АТОР.

По ее словам, стабильна тенденция роста популярности отдыха семей с детьми - на них приходится до 50% спроса.

"И последний фактор, который влияет на все - это неопределенность, которая сохраняется и не позволяет делать какое-то стратегическое планирование в отрасли. Большинство решений - тактические и конъюнктурные. Но наш рынок за последние три года проявил чудеса маневренности адаптивности и эти факторы неопределенности не стали шоком", - подчеркнула Ломидзе.

В 2022 году россияне, по данным АТОР, стали чаще обращаться к туроператорам для организации путешествий и по России, и за рубеж, рассказала также Ломидзе.

"В сегменте выездного туризма доля организованных поездок достигла почти 70%. Во внутреннем туризме на массовых направлениях превысила 25% и в некоторых случаях достигла 30%. Это сенсационная новость, потому что в 2018-2019 годах доля организованного туризма планомерно сокращалось и казалось, что после ковида и событий 2022 года организованный туризм должен был пострадать больше, чем самостоятельный, но произошло обратное", - сказала она.

По ее словам, тренд на снижение доли организованного туризма переломили коронавирус и геополитический кризис.

По данным АТОР, в 2019 году на рынке выездного туризма доля поездок, организуемых через туроператоров, составляла 59% от общего количества поездок граждан России по наиболее популярным туристическим направлениям.

В 2022 году, по словам Ломидзе, с помощью туроператоров было организовано почти 7 млн поездок за рубеж из 23 млн. В 2019 году число организованных поездок составляло 12,2 млн, но и общий выездной турпоток был значительно больше - более 48 млн.

Во внутреннем туризме в 2019 году доля туроператоров в общем объеме поездок составляла порядка 20%.

Спрос на внутренний и выездной туризм

Исполнительный директор АТОР прокомментировала также динамику спроса.

"Мы наблюдаем две противоположные тенденции. По акциям раннего бронирования внутри страны предложений уже нет. И спрос на летний отдых, на период с мая по октябрь, выше на 30% чем в прошлом году. В то же время в выездном туризме по сравнению с прошлым годом мы видим существенное снижение спроса на летний отдых на 30%%, - рассказала она.

Рост спроса на поездки по России она объяснила эффектом низкой базы.

"В прошлом году в этот период туристы переживали в определенной степени шок, поэтому уровень продаж был совсем низкий. И если бы не программа кешбэка, то картина была бы вообще другой", - подчеркнула эксперт.

По словам Ломидзе, позитивная динамика на внутрироссийских направлениях может привести к дефициту мест на популярных направлениях. Прежде всего, речь идет о Краснодарском крае и курортах Черного моря, Ставрополье, Карелии, Байкале, Алтае.

По данным АТОР, самыми популярными направлениями на лето стали Россия, Турция, Абхазия, ОАЭ и Египет.

Среди внутрироссийских направлений высоким спросом пользуются Сочи, на втором месте Анапа и Геленджик, третье- Ставропольский край, за ним Северный Кавказ и Калининград.