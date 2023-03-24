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Туроператоры и отельеры объяснили, почему подорожал отдых в Сочи

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Размещение в отелях Сочи подорожало как на майские праздники, так и на лето, это связано с повышенным спросом на направление, увеличением трат на содержание гостиниц и ограниченной авиаперевозкой, сообщили "Интерфаксу" опрошенные эксперты.

"На летние туры и на майские праздники мы фиксируем повышение цен на 10-15%. Отели всех уровней подняли цены, объясняя это тем, что по сравнению с прошлым годом подорожало все: электричество, вода, продукты. Кроме того, на стоимость размещения влияет и спрос, который сейчас ощутимо вырос", - рассказала гендиректор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.

В пресс-службе туроператора "Алеан" также сказали, что отели Сочи стали дороже по сравнению с прошлым годом, и это повлияло на увеличение стоимости туров.

"Туры в Сочи на майские праздники подорожали в среднем на 10-15% за счет удорожания всех составляющих. Прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории 3-4* - в пределах 7-15%", - уточнили в компании.

Рост цен связан и с повышенным спросом

Как отмечают эксперты, большинство объектов размещения перешли на динамическое ценообразование, поэтому цена формируется, в том числе исходя из загрузки отелей. В целом, как и на любые праздничные даты, цены на майские праздники выше примерно на 20-30%, чем в непиковые даты.

По словам генерального менеджера комплекса "Сочи Парк Отель" Янины Гольдберг, традиционно в Сочи наблюдается повышенный спрос на отдых в майские праздники и летний период.

"Ограниченное авиасообщение с югом страны и значительный рост цен на международную авиаперевозку привели к перераспределению турпотока, поэтому стоимость размещения на майские праздники выросла примерно на 20%", - сказала она, добавив, что в целом люди стали более уверенно бронировать отдых.

Гольдберг напомнила, что "Сочи Парк Отель" только 1 марта этого года начал операционную деятельность после комплексной реновации, и уровень цен соответствует ожиданиям туристов от обновленного отеля.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия аэропортов Симферополя, Анапы и Геленджика на Черноморском побережье произошло перераспределение спроса в пользу Сочи, где аэропорт открыт.

Спрос на туры в Сочи высокий, несмотря на ценник

Как сообщили представители туриндустрии, россияне активно бронируют отдых на курорте, спрос на направление продолжает расти.

В пресс-службе туроператора "Алеан" отметили, что продажи туров в Сочи на майские праздники идут на 30% активнее, чем в аналогичный период 2022 года.

"Немного чаще туристы бронируют вторые длинные выходные на майских каникулах", - добавили в компании.

В "Сочи Парк Отеле" текущая загрузка на майские праздники достигает 70%. Ожидается, что ближе к датам заездов она будет еще выше.

Сочи Мультитур Алеан Сочи Парк Отель Геленджик Анапа
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