Рынок акций РФ в четверг оставался под давлением внешнего негатива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг оставался под давлением продавцов на фоне негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Откат индекса МосБиржи сдерживался ослаблением рубля и наметившейся коррекцией мировых площадок вечером в четверг; лидировали в снижении бумаги Polymetal (-3,4%) после рекомендаций менеджмента компании не выплачивать дивиденды за прошлый год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2258,22 пункта (-0,2%, днем индекс локально опускался ниже 2240 пунктов), индекс РТС - 927,3 пункта (-1%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 вырос до 76,72 рубля (+0,73 рубля).

Polymetal в 2022 году снизил EBITDA на 31%, до $1,017 млрд, что оказалось на уровне прогноза. Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год, сообщила компания.

Подешевели также расписки TCS Group (-2,2%), OZON (-2,1%), бумаги "МТС" (-2%), "Яндекса" (-1,9%), "ММК" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), UC Rusal (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%).

TCS Group, приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, продлевает паузу в их выплате, говорится в сообщении группы. TCS не выплачивала дивиденды в течение 2022 года. "Приостановка продлена до дальнейшего уведомления в течение финансового 2023 года", - отмечает группа.

Интернет-компания VK (-3,3%) по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% – до 31,7 млрд рублей, говорится в ее финансовом отчете. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 6,2 млрд рублей.

В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - на 8,9%, до 20 млрд рублей.

Подорожали в четверг акции "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Северстали" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпрома" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы").

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V, Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").

Все эти компании имеют листинг на Московской бирже, которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), однако подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,9-2,1%) и растут Штаты (индексы прибавляют 0,4-1,7% во главе с Nasdaq).

Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.

Объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.

По данным Минторга США, число новостроек в феврале увеличилось на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,45 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,31 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. (до 192 тыс. человек), говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 205 тыс.

ЕЦБ в четверг повысил базовую ставку на 50 б.п. – до 3,5%, ставку по депозитам – до 3% годовых, отметив, что ожидает сохранения "слишком высокой" инфляции в течение долгого времени.

ЕЦБ также понизил прогноз инфляции на 2023 год до 5,3% с 6,3%, на 2024 год - до 2,9% с 3,4%, а в 2025 году регулятор ожидает замедления инфляции в еврозоне до 2,1%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году был повышен до 1% с 0,5%, на 2024 год - понижен до 1,6% с 1,9%, на 2025 год прогноз ухудшен до 1,6% с 1,8%.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг отскочили вверх. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,72 за баррель (+0,04% и -4,9% в среду), апрельская цена WTI - $67,55 за баррель (-0,1% и -5,2% накануне).

Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-1,5 млн. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг подешевели акции "Детского мира" (-4,2%), "Мостотреста" (-2,9%), "префы" "ТГК-2" (-2,5%), акции "ТГК-14" (-2,5%).

Совет директоров "Распадской" (-0,9%) принял решение не рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров", - говорится в сообщении.

Выросли акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+10,3%), ПАО "Наука-Связь" (+5,4%), ПАО "Томская распределительная компания" (+4,7%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,5%), "Ютэйр" (+4,1%), "Мосэнерго" (+2,2%), "Мечела" (+1,9%), "Соллерса" (+1,5%), "Белона" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,59 млрд рублей (из них 8,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,23 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").