Индексы США выросли на фоне ослабления напряженности в банковской отрасли

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли в четверг на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах.

Группа из одиннадцати крупных банков предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. В том числе Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo разместили в нем депозиты по $5 млрд каждый.

Акции First Republic Bank, начавшие сессию падением на 36%, по итогам торгов увеличились на 10%. Тем не менее, с начала марта банк потерял свыше 70% рыночной стоимости.

Котировки бумаг BofA выросли в четверг на 1,7%, Citi - на 1,8%, JPMorgan и Morgan Stanley - на 1,9%, Wells Fargo - на 1,2%, Goldman Sachs Group - на 0,9%.

Цена бумаг Adobe Inc. увеличилась на 5,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений зафиксировал рекордную выручку в первом квартале 2023 финансового года, который завершился 3 марта, и повысил годовой прогноз прибыли.

Также благодаря хорошей квартальной отчетности котировки акций разработчика программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов UiPath Inc. взлетели на 17,6%, предоставляющей "облачные" услуги PagerDuty Inc. - на 14,8%.

Между тем бумаги Dollar General подешевели на 3%. Оператор сети дисконтных магазинов в четвертом финквартале увеличил чистую прибыль на 10,3%, однако прогноз продаж на текущий фингод не оправдал ожиданий.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, увеличилось на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,45 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,321 млн, а не 1,309 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,31 млн с объявленного ранее январского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. - до 192 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 205 тыс.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 371,98 пункта (1,17%) и составил 32246,55 пункта. В число лидеров роста котировок среди компонентов индекса вошли акции Intel Corp., подорожавшие на 6,2%, Microsoft Corp. - на 4,1%, Travelers Cos. - на 3,4% и Boeing Co. - на 2,5%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 68,35 пункта (1,76%) и достигло 3960,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 283,22 пункта (2,48%) и завершил сессию на отметке 11717,28 пункта.