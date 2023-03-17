Волгоградский НПЗ наладил работу системы Honeywell с помощью резервного оборудования

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (Волгоградский НПЗ) обновило системы управления компрессорным оборудованием установки 16 для получения гидроочищенного компонента дизельного топлива, сообщило корпоративное издание.

Чтобы повысить эффективность, предприятие решило установить американскую систему управления компрессорами производства Honeywell Experios PKS (США). Такая система помогает автоматизировать управление и свести к минимуму эксплуатационные риски. Однако в процессе установки специалисты столкнулись со сложностями - из-за санкционных ограничений поставка оборудования была прекращена.

"Метрологами НПЗ была разработана и внедрена программа по оптимизации использования резервного оборудования. В результате монтаж и наладка АСУТП Honeywell Experios PKS проведены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за счет оптимизации удалось сэкономить на модернизации 25 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках инвестиционной программы на 2023 год НПЗ модернизирует установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, увеличив ее мощности на 21%, кроме того проводит реконструкцию установку гидрокрекинга с увеличением мощности на четверть, до 4,4 млн тонн в год.

Сейчас ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" имеет мощность по переработке 14,5 млн тонн нефти в год. Глубина переработки составляет 96,4%, а выход светлых нефтепродуктов - 79,9%.