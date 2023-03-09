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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Уральские нефтекомпании отмели риски снижения экспорта нефтепродуктов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Крупные нефтедобывающие компании Уральского федерального округа видят риски снижения экспорта нефтепродуктов из России, в том числе из-за недостатка специализированных танкеров для морской транспортировки, в связи со вступлением в силу санкций ЕС, говорится в докладе управления Банка России по УрФО.

Эти компании в январе-феврале 2023 года в основном сохранили объемы добычи на уровне декабря предыдущего года, уровень рисков, связанных с изменением логистических цепочек и схем страхования, по оценкам предприятий, существенно не изменился по сравнению с декабрем. Продолжаются усилия по переводу экспортных потоков с западного на восточное направление.

"Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт в целом несколько уменьшились, спрос на него на внешнем рынке снизился из-за сокращения потребления в Европе на фоне аномально теплой погоды", - отмечается в докладе ЦБ.

В Уральском федеральном округе расположен завод по сжижению природного газа (СПГ) "Ямал СПГ".

УрФО Урал Ямал СПГ Банк России Евросоюз
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