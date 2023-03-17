ЦБ добавил "нестабильность финрынков развитых стран" в перечень проинфляционных рисков

Ранее в списке были геополитика, санкции и проблемы с логистикой

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России увидел краткосрочные риски для инфляции из-за ухудшения перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности финансовых рынков развитых стран.

В целом, на среднесрочном горизонте баланс рисков существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса", - отмечает регулятор.

"Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести как к удорожанию импорта, так и к усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран", - указал регулятор.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.