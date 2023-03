Крах Silicon Valley Bank выявил риски для сектора, привел к пересмотру прогнозов для ставки ФРС. Обзор

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Внезапный крах американского Silicon Valley Bank (SVB), который многие годы был неотъемлемой частью финансового ландшафта Кремниевой долины, вызывает множество вопросов о том, какими могут быть последствия как для банковской отрасли и технологического сектора, так и для дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС).

SVB предоставлял банковские услуги примерно половине всех американских биотехнологических и IT-стартапов, профинансированных венчурными инвесторами, а также играл огромную роль в жизни предпринимателей, управляя их личными финансами, инвестируя в качестве партнера в венчурные фонды и организуя размещения акций, пишет газета Financial Times.

Опасаясь разрастания банковского кризиса, Федрезерв, министерство финансов США, а также Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) приняли быстрые меры для защиты клиентских вкладов и поддержания доверия к банковской системе.

Однако американским регуляторам теперь предстоит ответить на вопрос о том, каким образом они могли пропустить появление столь серьезных проблем у 16-го по величине банка США, отмечает FT.

Банкротство SVB стало крупнейшим после коллапса банка Washington Mutual Inc. во времена финансового кризиса 2008 года.

Что случилось?

Еще в начале марта главные финансовые директора 40 американских технологических компаний собрались на лыжном курорте Deep Valley в штате Юта для участия в "снежном саммите", ежегодно проводившемся SVB. Примерно неделю спустя эти же CFO лихорадочно принимали решения о том, стоит ли оставлять деньги их компаний в банке или срочно выводить.

SVB Financial Group, материнская компания SVB, сообщила 8 марта, что экстренно продала US Treasuries и ипотечные облигации на общую сумму $21 млрд из портфеля банка, потеряв в связи с этим $1,8 млрд.

Проблемы SVB отчасти связаны с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Существенное повышение базовой процентной ставки Федрезервом за последний год привело к росту доходностей облигаций и, соответственно, к снижению стоимости бумаг в портфелях банков. Нереализованные убытки по облигациям необязательно становятся проблемой для финкомпаний, однако в случае SVB это совпало с оттоком средств клиентов с депозитов. Многие IT-компании сталкиваются со снижением доходов, и им приходится выводить средства со вкладов, чтобы покрыть расходы, отмечает Market Watch.

SVB, в свою очередь, был вынужден экстренно продать бумаги из своего портфеля с крупным убытком, чтобы справиться с оттоком депозитов.

SVB Financial также объявила о намерении разместить новые акции на сумму $2,25 млрд, чтобы поддержать финансы. Это испугало венчурных инвесторов, в том числе таких известных, как Питер Тиль, который рекомендовал своим клиентам вывести деньги из банка.

Спустя два дня после этого SVB был вынужден отказаться от планов размещения акций. Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии в пятницу закрыл банк, назначив FDIC его управляющим.

Вслед за этим также был закрыт нью-йоркский Signature Bank, пользовавшийся популярностью у владельцев криптовалют, который, как и SVB, столкнулся с резким оттоком средств клиентов с депозитов.

Регуляторы пытаются избежать разрастания кризиса

Вслед за закрытием SVB и Signature Bank американские регуляторы пообещали полностью защитить вкладчиков, стремясь избежать разрастания кризиса. Это было особенно важно для клиентов, державших в банках более $250 тыс., выплаты которых гарантируются FDIC, пишет агентство Bloomberg.

Причем регуляторы пообещали, что клиенты банков получат доступ к своим деньгам уже в понедельник, а средства налогоплательщиков для преодоления кризиса использоваться не будут.

Федрезерв в воскресенье объявил о запуске нового механизма предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".

Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.

"ФРС готова решить любые проблемы с ликвидностью, которые могут возникнуть", - заявил ЦБ.

Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.

Что будет с SVB?

В понедельник FDIC сообщила, что передала все депозиты SVB - как застрахованные, так и нет - новому банку-санатору Silicon Valley Bank N.A. Оператором нового банка является сама FDIC.

Главой Silicon Valley Bank N.A. назначен Тим Майопулос, ранее возглавлявший ипотечное агентство Federal National Mortgage Association, более известное как Fannie Mae.

"Вкладчики получат полный доступ к своим средствам этим утром, когда Silicon Valley Bank N.A. откроется и возобновит работу в обычном режиме, включая онлайн-банкинг", - отмечается в пресс-релизе FDIC.

Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Silicon Valley Bank N.A. и продолжат получать клиентскую поддержку.

Аналогичные меры приняты в отношении Signature Bank. Его депозиты и активы переданы банку-санатору Signature Bridge Bank N.A.

Британская "дочка" SVB продана за 1 фунт

Спустя несколько часов после того как американские регуляторы объявили о закрытии SVB в США, Банк Англии сообщил, что будет вынужден объявить неплатежеспособным и его британское подразделение.

SVB UK, хотя и является небольшим в сравнении с крупнейшими британскими банками, играет огромную роль в мире стартапов. Поэтому правительство страны вместе с ЦБ и рядом других регуляторов все выходные искало приемлемые решения, которые позволили бы оградить клиентов SVB UK от потенциальных проблем, пишет FT.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант выступил за продажу SVB UK, отметив, что это позволит правительству избежать интервенций для защиты вкладчиков.

HSBC Holdings Plc в понедельник объявил, что покупает британское подразделение SVB за 1 фунт стерлингов.

"Сделка имеет важное стратегическое значение для нашего бизнеса в Британии, - заявил главный исполнительный директор HSBC Ноэль Куинн. - Клиенты SVB UK могут продолжать пользоваться банком как обычно, в полной уверенности, что их депозиты гарантированы устойчивостью и безопасностью HSBC".

Китайское СП SVB - SPD Silicon Valley Bank Co. - также пытается успокоить местных клиентов, отмечая, что его операции не зависят от американского банка и остаются стабильными.

Как реагируют другие банки?

Котировки акций американских и европейских банков продолжают снижение в понедельник.

Бумаги First Republic Bank упали в цене на 65% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке, хотя в воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от ФРС и JPMorgan Chase & Co.

"Дополнительные возможности для заимствований увеличивают, диверсифицируют и еще больше усиливают существующую ликвидность First Republic Bank", - говорится в сообщении банка.

Акции региональных банков PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp теряют в цене 40% и 53% соответственно.

Бумаги Bank of America Corp. подешевели на 3,9%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%, Wells Fargo & Co. - на 3,4%.

В Европе резко падает стоимость акций Credit Suisse Group AG (-11%). Бумаги HSBC теряют в цене 3,3%.

Чего теперь ждать от ФРС?

Инвесторы пересматривают прогнозы в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС вслед за неожиданным банковским кризисом, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось, с учетом нынешней ситуации.

Аналитики Goldman Sachs Group отозвали прогноз, предусматривавший повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли.

Принятые американскими регуляторами меры "дадут достаточно ликвидности банкам, столкнувшимся с оттоком депозитов, и повысят доверие со стороны вкладчиков", считает старший экономист Goldman Ян Хациус.

Однако он больше не ждет подъема ставки Федрезервом на мартовском заседании, которое пройдет на следующей неделе, и отмечает наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.

Ближайшее заседание ФРС пройдет 21-22 марта, и большинство аналитиков полагает, что по его итогам ставка будет повышена на 25 б.п. Участники рынка оценивают вероятность такого сценария в 85%, допуская 15-процентный шанс, что ставка будет оставлена на текущем уровне в 4,5-4,75%. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

Рынок акций США возвращается к росту после пятничного падения

Американский и европейский рынки акций резко упали в пятницу вслед за котировками бумаг банков.

В понедельник падение в Европе продолжаются, индексы теряют 2-3%, однако в Штатах котировки фьючерсов на индекс S&P 500 и Nasdaq Composite растут на фоне объявленных регуляторами мер стабилизации финансового сектора, а также снижающихся ожиданий резкого подъема ставки ФРС, отмечает Market Watch.

Значение мартовского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:10 по московскому времени увеличилось на 0,17% и составило 3869,25 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на март подскочил на 0,76%, до 12060,25 пункта.

Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones опустилась к этому времени на 0,17%, до 32111 пунктов.

Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 3,505% годовых с 3,705%, двухлетних - до 4,176% с 4,595%.