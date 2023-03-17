"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 670 млн евро

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 670 млн евро в рамках обмена еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2025 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 67%.

Оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующего выпуска, но и денежными средствами. Еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 314,1 млн евро, денежными средствами – бонды на 355,9 млн евро, говорится в сообщении. Закон, позволяющий российским компаниям выпускать "замещающие" бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение еврооблигаций.

Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая выплата приходится на 15 апреля. До замещения в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро.

"Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания в прошлом году частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро. В январе-марте 2023 года "Газпром" частично заместил облигациями, выпущенными по российскому праву, два выпуска "вечных" евробондов в долларах и евро, долларовые выпуски с погашением в 2026, 2028, 2030 и 2037 годах и выпуски в евро с погашением в 2026 и 2027 годах, а также с погашением в марте 2025 года.