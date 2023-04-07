"Газпром" доразместил "замещающие" облигации на $208,7 млн для обмена остатка евробондов-34

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $208,7 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2034 года, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить $660,107 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2034 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 8,625%, ближайшая дата выплаты купона - 28 апреля.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 31,62%, от общего количества всего выпуска - 17,39%. Первоначальный объем евробондов с погашением в апреле 2034 года составлял $1,2 млрд, в октябре прошлого года "Газпром" заместил локальными бондами 45% этого выпуска.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств.

О том, что "Газпром" будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, ранее говорил замглавы департамента компании Игнат Диркс.

По его словам, среди тех, кто не принял участие в обмене, выделяются несколько групп инвесторов. Во-первых, это те позиции, управление которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств. Вторая группа - инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры "не смогли достучаться", третья - те, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая - те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды. К последней группе относятся инвесторы, переводившие евробонды в российскую инфраструктуру из зарубежной "по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам", отмечал Диркс.

"С точки зрения нашей стратегии, мы планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски", - сказал Диркс в декабре.

В марте "Газпром" уже провел второй раунд замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году и еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году.