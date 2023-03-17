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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

В январе-феврале строительство частных домов в России обогнало многоквартирное

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Объем ввода индивидуального жилья по итогам двух месяцев 2023 года превышает многоквартирное строительство, сообщила пресс-служба Минстроя.

"Ввод жилья за два месяца 2023 года составил 20,3 млн кв.м, это на уровне аналогичного периода прошлого года, из них: многоквартирных домов - 8,6 млн кв.м, индивидуального жилищного строительства - 11,7 млн кв.м", - рассказал замминистра строительства Никита Стасишин.

Он добавил, что нужно увеличить темпы жилищного строительства и обеспечить ввод жилья не ниже прошлогодних показателей.

Как сообщал Росстат, объем жилищного строительства в России в феврале составил 8 276,8 тыс. кв.м, что на 17,2% меньше, чем в феврале 2022 года. За январь-февраль 2023 года жилищное строительство в стране сократилось на 0,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 20287,5 тыс. кв.м.

В 2022 году в России было введено 102 712,7 тыс. кв.м жилья. Это рекордный показатель за все время наблюдения с 1991 года. На многоквартирное жилье пришлось 45,5 млн кв.м, на ИЖС - 57,2 млн кв.м.

Минстрой Никита Стасишин ИЖС
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