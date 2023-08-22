Путин ждет рекордного ввода жилья по итогам 2023 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Объем ввода жилья в России в 2023 году превысит прошлогодний рекордный показатель, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последнее время в стройке набран хороший темп. Даже очень хороший. (...) Объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд. (...) Я думаю, что в этом году мы тоже превысим 102 млн кв. м", - сказал Путин во вторник на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

В 2022 году в РФ ввели в эксплуатацию 102 млн 712,7 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это рекордный показатель в истории России. Относительно 2021 года ввод жилья вырос на 11%.

Как сообщал Росстат, за январь-июль 2023 года в РФ вели в строй 60 млн 003,9 тыс. кв. м жилья, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле объем жилищного строительства составил 7 млн 883,5 тыс. кв. м (-1,6% по сравнению с июлем 2022 года).

При этом ранее в Минстрое РФ прогнозировали, что по итогам текущего года в стране будет введено в эксплуатацию 85,6 млн кв. м жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что данный результат позволит на 10% превысить плановый показатель "жилищного" нацпроекта.