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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Глава General Electric потеряет две трети из $15 млн стимулирующей выплаты

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор General Electric Ларри Калп согласился на снижение своего вознаграждения с учетом мнения акционеров, пишет MarketWatch со ссылкой на отчетность компании.

Размер стимулирующей выплаты за 2022 год, предполагающей участие в капитале, сократится с $15 млн до $5 млн. Зарплата Калпа останется неизменной и составит $2,5 млн.

По данным Bloomberg, общий целевой размер компенсации генерального директора снизится примерно до $11 млн c ожидавшегося изначально $21 млн. В 2021 году топ-менеджер заработал $22,7 млн.

В мае 2021 года акционеры General Electric проголосовали против выплаты Калпу вознаграждения за весь период работы в размере $232 млн. В феврале 2022 года компания As You Sow, представляющая интересы акционеров, указывала на рост числа подобных решений в компаниях-участницах индекса S&P500.

На постмаркете в четверг акции GE подешевели на 1%. За последние 12 месяцев они подорожали на 23,4%. S&P 500 за год вырос на 10,2%.

General Electric
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