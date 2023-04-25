General Electric нарастила квартальную выручку сильнее прогноза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года General Electric Co. увеличила выручку на 14% в годовом выражении и завершила квартал с прибылью в расчете на акцию против убытка годом ранее.

В январе-марте компания получила скорректированную прибыль в размере 27 центов на акцию по сравнению с убытком в 9 центов на акцию за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне 14 центов на акцию.

Квартальная выручка GE увеличилась до $14,49 млрд с $12,68 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $13,3 млрд.

Свободный денежный поток был положительным и составил $102 млн. Аналитики ожидали отрицательный показатель на уровне $645 млн.

Опубликованный во вторник отчет стал первым, где не учитываются показатели GE HealthCare. Подразделение стало самостоятельной компанией и вышло на биржу 4 января.

Доходы в сфере возобновляемой энергетики сократились на 1%, до $2,84 млрд, в сфере энергоснабжения - увеличились на 9%, до $3,82 млрд. Оба бизнеса входят в состав подразделения GE Vernova.

Выручка авиационного подразделения (GE Aerospace) подскочила на 25%, до $7 млрд.

Совокупный объем заказов, полученных компанией в минувшем квартале, увеличился на 25%, до $17,6 млрд.

В начале 2024 года ожидается выделение GE Vernova в самостоятельный бизнес с переименованием GE в GE Aerospace.

GE повысила нижнюю границу прогноза скорректированной прибыли на акцию на 10 центов и теперь ожидает ее в диапазоне $1,7-2. Прогноз свободного денежного потока улучшен до $3,5-4,2 млрд с $3,4-4,2 млрд. Рост выручки по-прежнему ожидается на уровне 7-9% (high single digits).

За последние три месяца капитализация GE выросла на 24%, до $108,4 млрд.