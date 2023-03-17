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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Производство СПГ на проекте с участием "ЛУКОЙЛа" в Конго начнется в декабре

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первое производство сжиженного природного газа на плавучей установке в рамках проекта Marine XII в Республике Конго, в котором участвует "ЛУКОЙЛ", начнется в декабре 2023 года. Об этом сообщил журналистам вице- президент компании по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский.

"Первое производство сжиженного газа начнется в конце текущего года, в декабре. Мощность сжижения составит 600 тыс. т в год", - сказал он.

Романовский добавил, что в дальнейшем планируется расширение мощности производства СПГ еще на 2,4 млн т за счет ввода второй плавучей установки. "Таким образом, в конце 2025 года общие мощности по сжижению составят 3 млн т в год", - добавил вице-президент.

Компетенция по сжижению газа, как отметил Романовский, является новой вехой в истории "ЛУКОЙЛа" и дает возможности по реализации подобных проектов как на территории Конго, так и в ряде других стран, где присутствует компания.

При этом вице-президент подчеркнул, что реализацией поставок газа с проекта Marine XII будет заниматься компания Eni. "И рынки сбыта будут зависеть от той конъюнктуры, которая сложится на тот момент, когда у нас будут объемы сжиженного газа", - заключил он.

"ЛУКОЙЛ" приобрел 25% в нефтегазовом проекте Marine XII у британской New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и местная Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).

ЛУКОЙЛ Marine XII Конго
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