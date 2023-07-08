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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Wison начала изготовление верхних строений установки СПГ проекта Eni и "ЛУКОЙЛа" в Конго

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китайская инженерная компания Wison (Nantong) Heavy Industry Co., Ltd. на верфи Чжоушань приступила к изготовлению верхних строений плавучей установки сжиженного природного газа (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG) для морского проекта Marine XII в Конго.

Wison получила контракт EPCIC (строительство, поставка, установка и ввод в эксплуатацию) установки FLNG мощностью 2,4 млн тонн в год в декабре 2022 года. Монтаж резервуаров для хранения и корпуса блока начался 17 января 2023 года.

Установка СПГ будет пришвартована с использованием погружной поворотной системы на глубине около 40 метров в районе морского месторождения Nene, примерно в 50 км от Пуэнт-Нуар. На ней сможет храниться более 180 тыс. куб. м СПГ и 45 тыс. куб. м сниженного нефтяного газа (LPG).

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря там составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, текущая суточная добыча на которых составляет 28 тыс. барр. нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1,7 млн куб. м товарного газа.

"ЛУКОЙЛ" в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. В проекте, где оператором выступает Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%. Полученный сжиженный газ предполагается экспортировать.

Производство СПГ на проекте планируется начать в декабре в объеме 600 тыс. т/г.

Этот объект станет вторым FLNG, который будет установлен в Республике Конго. Первым будет Tango FLNG (мощность 0,6 млн тонн в год), который начнет производство СПГ, как ожидается, в этом году.

Eni ЛУКОЙЛ Конго
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