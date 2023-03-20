Процедуру банкротства кондитера Коркунова продлили на шесть месяцев

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 14 марта продлил процедуру банкротства бывшего председателя совета директоров обанкроченного Анкор банка (Казань) и его совладельца (49,79%), а также известного кондитера Андрея Коркунова, на 6 месяцев.

Как следует из картотеки суда, суд назначил следующий отчет финансового управляющего должника на 15 августа.

Ранее сообщалось, что заявление о банкротстве от имени Анкор банка подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). В конце сентября 2020 года суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении гражданина Коркунова процедуру реструктуризации долгов.

Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей, в том числе 632,4 тыс. рублей невозвращенного кредита, 486,6 тыс. рублей процентов и 772 тыс. рублей пеней.

Финансовым управляющим был утвержден Павел Осипов.

Столичный арбитражный суд 11 марта 2021 года признал банкротом Коркунова и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Арбитражный суд Московского округа 27 апреля 2022 года оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 8 февраля признал обоснованным требование министерства земельных и имущественных отношений республики Татарстан о включении в реестр кредиторов Коркунова 517,2 млн рублей.

Апелляционный суд 8 февраля признал обоснованным и включил в реестр требование Татарстана в размере 489,9 млн рублей основного долга, 27,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 59,3 тыс. рублей издержек.

По данным СМИ, Коркунов в 1993 году основал компанию по импорту кондитерской продукции, выстраивая сеть дистрибьюторов в Москве и регионах России. В 1997 году компания начала строительство собственного кондитерского производства, а в сентябре 1999 года фабрика выпустила первую продукцию с торговой маркой "Коркунов".

В июле 2006 года Коркунов занялся проектами недвижимости, а в декабре 2006 года избавился от кондитерской фабрики. В июле 2008 года он вместе с партнерами приобрел казанский Татэкобанк и возглавил его совет директоров. В августе 2009 года банк был переименован в "Анкор. Банк сбережений".

В марте 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 15 лиц, ранее контролировавших банк, в том числе и Коркунова, на сумму 5,94 млрд рублей. 21 января 2021 года суд отказал АСВ.

Однако в июне того же года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказ отменил и признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника" 9 человек, включая Коркунова. Арбитражный суд Поволжского округа 25 октября 2021 года оставил постановление апелляции в силе. 3 февраля 2022 года Верховный суд РФ отказал в пересмотре этого решения.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Анкор банка 3 марта 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года признал банк банкротом.

Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".