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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

"Росморпорт" повысит стоимость перевозок на паромной линии Усть-Луга - Балтийск

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Стоимость доставки грузов и пассажиров на паромной линии Усть-Луга - Балтийск с 1 апреля вырастет. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент линии) Александр Трофименко.

"Об увеличении стоимости доставки грузов из Усть-Луги в Балтийск перевозчиков уведомил оператор линии - Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт". Новые тарифы введены с 1 апреля на перевозку самих грузов и пассажиров, также увеличены ставки погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном паромном комплексе в Балтийске", - сказал Трофименко.

По его словам, ставки морского фрахта на судах "Росморпорта" последний раз индексировались в марте прошлого года. Нынешнее повышение, как и прежнее, будет незначительным.

Увеличение ставок коснулось автопоездов, ролтрейлеров, специальной техники. При этом ставки не будут меняться для таких категорий автотехники, как грузовой транспорт до 12 метров, строительная и сельхозтехника до 6 метров, микроавтобусы, несамоходная строительная техника, мотоциклы и легковые автомашины.

"При этом даже с учетом индексации ставки за перевозку накатной техники будут ниже, чем у второго оператора – ООО "Оборонлогистика", которое повысило тарифы еще в прошлом году", - отметил гендиректор компании.

Он напомнил, что в настоящее время на лини Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", а также грузовые суда типа ro-ro/lo-lo "Спарта" и "Спарта II".

На середину марта перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляются 18 паромами и судами по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела в июне 2022 года квоты на железнодорожный транзит подсанкционных грузов. Однако эти квоты, рассчитанные на год, постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Калининград Усть-Луга Балтийск
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