Один из четырех паромов линии Усть-Луга - Балтийск летом встанет на ремонт

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Количество судов на паромной линии Усть-Луга - Балтийск будет снижено, ориентировочно, с июля в связи с постановкой на ремонт одного из работающих на ней судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" - фрахтователя судна и оператора линии.

"Наша компания на этой неделе проинформировала Минтранс России и правительство Калининградской области о плановом проведении ремонта железнодорожного парома "Амбал". Постановка судна на ремонт запланирована на июль-август, так как уже выявленные неисправности пока что позволяют безопасно эксплуатировать паром", - сказали в пресс-службе.

О времени нахождения "Амбала" в ремонте пока говорить затруднительно. Паром был построен в Германии в 1990 году, и его техническое состояние требует особого внимания. Учитывая, что "Оборонлогистика" находится в санкционных списках США, ЕС и Великобритании, запасные части для судна будут изготавливаться на одном из российских предприятий после разборки узлов и их дефектовки, пояснили в компании.

"Сегодня "Амбал" в каждом рейсе загружает на три свои палубы 120-140 железнодорожных вагонов и единиц накатной техники", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время на линии Усть-Луга - Балтийск работают три парома: "Маршал Рокоссовский", "Генерал Черняховский" и "Амбал". Еще одно судно, паром "Балтийск", находится на ремонте, его возвращение на линию запланировано на первую декаду апреля.

В целом по состоянию на середину марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали 18 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на ж/д транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.