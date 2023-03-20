Добыча углеводородов "Роснефти" в 2022 году увеличилась на 2,3%

В добыче газа компания установила исторический рекорд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "Роснефти" в 2022 году составила 5,1 млн б.н.э. в сутки, что на 2,3% больше показателя 2021 года, сообщила компания.

Добыча газа за отчетный период составила 74,4 млрд куб. метров в сутки, что на 15% больше, чем годом ранее, и является историческим максимумом для компании.

Отмечается, что благодаря возобновлению добычи на проекте "Сахалин-1" в четвертом квартале 2022 года среднесуточная добыча углеводородов выросла до 5,5 млн б.н.э. "После ухода прежнего оператора мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и начали танкерные отгрузки, была вновь запущена программа бурения. Кроме того, сохранены более 3 тысяч высококвалифицированных рабочих мест", - приводятся в релизе слова главы компании Игоря Сечина.

Проходка в эксплуатационном бурении по итогам года составила 11,2 млн метров, увеличившись на 3,3%. Количество вновь введенных в эксплуатацию скважин превысило 3 тысячи единиц, а доля наиболее эффективных новых горизонтальных скважин составила 68%. Из общего числа скважин на горизонтальные скважины с многостадийным гидроразрывом пласта пришлось 43% (более 1,3 тысячи ед.).

"Удельная добыча на горизонтальную скважину более чем в 2 раза выше данного показателя для наклонно-направленных скважин. Использование таких скважин позволяет компании поддерживать стабильную добычу на зрелых месторождениях за счет вовлечения в разработку более сложных запасов, а также снизить затраты на разработку традиционных запасов", - подчеркивают в "Роснефти".