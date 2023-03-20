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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

"Роснефть" в 2022 году обеспечила восполнение добычи приростом 2Р запасов свыше 100%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Восполнение добычи "Роснефти" приростом 2Р запасов в 2022 году превысило 100%, сообщает компания.

По итогам аудита по международной классификации PRMS запасы углеводородов НК по категории 1Р на 31 декабря 2022 года составили 42,3 млрд б.н.э., 2Р - 84,2 млрд б.н.э., 3Р - 132,4 млрд б.н.э.

"Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила компании открыть 7 месторождений и 153 новых залежи углеводородов с запасами по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 0,3 млрд т н.э. К числу наиболее значимых открытий можно отнести Мадачагское месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти 82,3 млн т по категории АВ1С1+В2С2. Это крупнейшее открытие в РФ в 2022 году. В результате запасы углеводородов компании по российской классификации на 31 декабря 2022 года составили 159,3 млрд б.н.э. (21,5 млрд т н.э.) по категории АВ1С1+В2С2", - говорится в сообщении.

Роснефть Мадачагское месторождение Печорское море
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