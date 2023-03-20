В G7 намерены отложить пересмотр цен на нефть из России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Страны "группы семи" (G7), вероятно, не пересмотрят на этой неделе потолок цен на российскую нефть, как планировалось ранее, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе. (...) Исполнительный орган ЕС (Еврокомиссия - ИФ) на выходных проинформировал страны-члены союза о том, что интерес в изменении уровня цен на данном этапе среди стран G7 невелик ", - информирует агентство.

По данным собеседников Bloomberg, ЕК и G7, скорее всего, продолжат переговоры по этому вопросу вне саммита лидеров ЕС, который проходит на этой неделе в Брюсселе.

Сейчас потолок составляет $60 за баррель.

Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России до $49 за баррель.

Агентство напоминает, что ранее в "семерке" договорились пересмотреть предельную цену на российскую нефть в середине марта. Законодательство ЕС предусматривает, что нужно сохранить потолок на уровне, который на 5% ниже средних рыночных показателей.

Ранее в марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что страны G7 выступают против идеи снижения потолка цен на нефть из России и хотели бы оставить ее на нынешнем уровне.

"G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце", - сообщили источники, знакомые с данным вопросом.

Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.