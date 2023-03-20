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Новый глава Starbucks вступил в должность на две недели раньше срока

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Лаксман Нарасимхан вступил в должность главного исполнительного директора американской Starbucks Corp., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, передает CNBC.

23 марта Нарасимхан, о назначении которого стало известно в сентябре 2022 года, проведет годовое общее собрание акционеров. Ранее корпорация сообщала, что он возглавит ее 1 апреля.

До прихода в Starbucks Нарасимхан три года руководил британской Reckitt Benckiser Group PLC. Кроме того, он работал в PepsiCo и McKinsey & Company.

Предыдущим CEO сети кофеен был ее основатель Говард Шульц, которому 29 марта предстоит дать показания в Сенате США о возможных действиях компании против профсоюзов.

На торгах в понедельник акции Starbucks дорожают на 1,3%. С начала года их котировки повысились на 0,8%, индекс Nasdaq 100 поднялся на 14,5%.

Starbucks США Лаксман Нарасимхан Reckitt Benckiser Говард Шульц Конгресс
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