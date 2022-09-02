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Starbucks нашла нового CEO в Лондоне

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, назначила нового главного исполнительного директора, выбрав на эту должность главу британской Reckitt Benckiser Group PLC Лаксмана Нарасимхана.

Нарасимхан покинет Reckitt, которой руководил три года, 30 сентября и присоединится к Starbucks 1 октября, после релокации из Лондона в Сиэтл. Он займет должность CEO и войдет в состав совета директоров компании 1 апреля 2023 года, говорится в сообщении компании.

Временно исполняют обязанности CEO Starbucks основатель сети кофеен Говард Шульц. Он назвал Нарасимхана "правильным лидером для перехода Starbucks к новой главе" в истории компании.

С начала 2022 года цена акций Starbucks упала на 27%.

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