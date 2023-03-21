Госдума вернется к законопроекту 2017 года о страховании инвестиций физлиц на ИИС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы решили вернуться к проекту федерального закона "О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах" (№76910-7), принятому в первом чтении еще в июне 2017 года.

Решение о продолжении работы над законопроектом на прошлой неделе принял профильный комитет Госдумы - по финансовому рынку, оно опубликовано в электронной базе нижней палаты парламента.

По данным "Ведомостей", ЦБ распространил среди участников рынка драфт подготовленных поправок к законопроекту. Согласно этому документу, фонд страхования может быть создан на базе саморегулируемых организаций. Основной претендент на эту функцию - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Предполагается, что страховое обеспечение будет предусмотрено только для активов физлиц, приобретенных с помощью инструмента ИИС. Фонд будет формироваться за счет отчислений профучастников, решения о размере взносов, лимите суммы страхования, порядке администрирования расчетов с пострадавшими планируется оставить за СРО.

Согласно версии законопроекта, принятой в первом чтении в 2017 году, предельная сумма выплаты устанавливается на уровне 1,4 млн рублей, что соответствует выплатам из фонда страхования вкладов в российских банках. Законопроектом предлагалось сделать оператором фонда Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом правительство тогда не поддержало предложение депутатов по наделению АСВ функциями и полномочиями в сфере страхования инвестиций, поскольку это может привести к ложному восприятию застрахованными лицами сути предоставляемых гарантий.

"Мы против того, чтобы этим занималось АСВ, чтобы не возникало иллюзии, что государство поддерживает эту историю. Не в смысле поддерживает морально, а материально. Наша позиция всегда была и остается, что это должна быть абсолютно самофинансируемая история, когда сами брокеры формируют фонд. Если в фонде деньги кончились, то извините. Это был тот компромисс, которого мы достигли с идеологом проекта в лице НАУФОР. Мы всегда говорили, что мы боимся, что денег там не хватит, а они говорили, что мы соберем с брокеров. Соберете - хорошо, не соберете - правительство ответственным по этому фонду выступать не будет, то есть это именно фонд, который будет по своей юридической структуре напоминать фонд РСА (Российского союза автостраховщиков - ИФ)", - комментировал тогда замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Правительство в своем отзыве также отмечало целесообразность страхования инвестиций только от утраты находящихся на ИИС денежных средств или ценных бумаг, принадлежащих клиенту и обособленных от имущества страхователя, в результате нарушения законодательства сотрудниками страхователя, технических ошибок и иных аналогичных событий.