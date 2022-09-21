Минфин предложил распространить единый налоговый вычет на инвестиции от 5 лет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) третьего типа, или единый налоговый вычет, целесообразно распространить на инвестиции от пяти лет, полагает замминистра финансов РФ директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.

"Учитывая текущую ситуацию, начинать с 10 лет, наверное, нецелесообразно, поэтому предлагаем начать с пяти. Это наше предложение", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета Ассоциации банков России в Казани.

По его словам, работа по введению "единого налогового вычета, как его называют, ИИС третьего типа" продолжается. "Конечно, в рамках этой трансформации мы видим замену ИИС первого типа на ИИС третьего типа. Мы предпочитаем использовать название "единый налоговый вычет", потому что он предполагает расширение этого вычета не только на продукты брокерских компаний и управляющих компаний, но и на долгосрочные сбережения НПФ и долгосрочное страхование жизни", - пояснил Чебесков.

Ранее он сообщал, что подготовлено предложение по созданию единого налогового вычета, который будет равняться размеру внесенных средств во все долгосрочные инвестиционные продукты со сроком инвестирования не менее 10 лет. Речь идет о налоговых выплатах для граждан, которые инвестируют в различные финансовые инструменты долгосрочных сбережений, такие как продукты управляющих компаний, продукты долгосрочного страхования жизни и продукты негосударственного пенсионного обеспечения. Сумма вычета ограничивается 400 тыс. рублей в год.

В 2020 году ЦБ РФ представил концепцию нового долгосрочного инструмента для инвестирования – ИИС-3 в дополнение к двум уже существующим. Предполагалось, что он будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.